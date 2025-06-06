الجمعة 2025-06-06 10:49 م
 

الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 06-06-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 1452 حادثًا في مختلف مناطق المملكة، توزعت بين:اضافة اعلان


1241 حالة إسعافية
128 حادث إنقاذ
83 حادث إطفاء

وذلك بمتوسط زمن استجابة لم يتجاوز 8 دقائق.

وأوضحت المديرية أن زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 7 دقائق و28 ثانية، بينما بلغ لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و39 ثانية، ولـ حوادث الإطفاء 7 دقائق و32 ثانية.

وأكدت المديرية جاهزيتها العالية في التعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، خاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، حيث يزداد الإقبال على التنزّه والأنشطة الخارجية.

وشددت على مواصلة جهودها في تقديم أفضل الخدمات الإنسانية والطبية والطارئة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
 
gnews

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