 
الجمعة 2025-02-21 06:56 م
 

الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 04:38 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1328) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.اضافة اعلان


كما تم التعامل مع (93) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، و(26) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

البيت الابيض

فلسطين عاجل أنباء عن قمة وشيكة بالبيت الأبيض بشأن غزة

العلم السوري

عربي ودولي سوريا تصدر قائمة لرسوم تأشيرات الدخول والعبور

تعبيرية

فلسطين القسام تفرج السبت عن 6 إسرائيليين مقابل 602 أسير فلسطيني

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

عربي ودولي وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية

خلال اللقاء

أخبار محلية الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري

احمد الشرع

عربي ودولي مقطع تصدّر المنصات.. لمن يعود الحصان الذي امتطاه الشرع؟

المصرية اية عادل

عربي ودولي اعلام مصري يكشف تفاصيل صادمة بوفاة مصرية في الاردن سقطت من بلكونة منزلها

..

أخبار محلية الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة



 




الأكثر مشاهدة