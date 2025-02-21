الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

04:38 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1328) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات. اضافة اعلان





كما تم التعامل مع (93) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، و(26) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.



