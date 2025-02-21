الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

كما تم التعامل مع (93) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة، و(26) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:40) دقيقة.
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