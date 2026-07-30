الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل

02:16 م

الوكيل الإخباري- أدى (14) محاميًا من خريجي معهد تدريب المحامين اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، وتعد هذه الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين بعد افتتاحه العام الماضي. اضافة اعلان





كما أدى (35) محاميًا جديدًا القسم القانوني أمام وزير العدل، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.



ويشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يُسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة بأن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.







