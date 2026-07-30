الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل

كما أدى (35) محاميًا جديدًا القسم القانوني أمام وزير العدل، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.
ويشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يُسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة بأن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
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