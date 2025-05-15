الدكتور أمجد الشطرات رئيساً لجامعة العقبة للعلوم الطبية

-
أخبار متعلقة
-
افتتاح جدارية حكايا عمان في مدرسة كفر جايز بإربد
-
بلدية إربد الكبرى تؤكد دعمها للأنشطة المفيدة للمدينة
-
مدير الكهرباء الوطنية يتفقد العمل بمشروع محطة تحويل الريشة
-
معنيون يناقشون تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهة تدهور الأراضي شمالي الأردن
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة والإحصاءات العامة
-
الدخل والمبيعات تحصل على الآيزو بإدارة أمن المعلومات
-
التهتموني ترعى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل البري في دورتها الـ 38
-
العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج