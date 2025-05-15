الدكتور جرير الخالدي رئيسًا للجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم

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الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم، مساء الأربعاء، الدكتور جرير الخالدي رئيسًا للجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، وبإشراف عضوي مجلس النقابة الدكتور حازم القرالة والدكتور طارق الخطيب. اضافة اعلان





كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية كل من:



الدكتور رامي النمير

الدكتور محمد عاشور

الدكتورة سميحة الحديد

الدكتور محمد الدباس

الدكتور غسان الصويتي



وخلال الاجتماع، أقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للجمعية، كما صادقت على التقرير المالي للسنة الماضية.



ويأتي انتخاب الدكتور الخالدي خلفًا للهيئة السابقة في إطار السعي إلى تعزيز دور الجمعية في تطوير اختصاص جراحة التجميل والترميم، والارتقاء بالممارسات الطبية والمهنية في هذا المجال.