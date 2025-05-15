الدكتور جرير الخالدي رئيسًا للجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم

كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية كل من:
الدكتور رامي النمير
الدكتور محمد عاشور
الدكتورة سميحة الحديد
الدكتور محمد الدباس
الدكتور غسان الصويتي
وخلال الاجتماع، أقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للجمعية، كما صادقت على التقرير المالي للسنة الماضية.
ويأتي انتخاب الدكتور الخالدي خلفًا للهيئة السابقة في إطار السعي إلى تعزيز دور الجمعية في تطوير اختصاص جراحة التجميل والترميم، والارتقاء بالممارسات الطبية والمهنية في هذا المجال.
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