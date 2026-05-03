الدكتور راكان اللوزي رئيساً للجمعية الأردنية للعمود الفقري

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية، تلاها عرض ومناقشة التقرير الإداري عن أعمال وإنجازات الجمعية لعام 2025، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع. كما قدم أمين الصندوق التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي حظي أيضاً بموافقة وتصديق الهيئة العامة بالإجماع.
وفي بند الانتخابات، أعلنت لجنة الإشراف المشكلة من مندوبي مجلس نقابة الأطباء الدكتور طارق الخطيب والدكتور محمد حسن الطراونة النتائج النهائية للدورة الجديدة:
فوز الدكتور راكان أحمد سلامة اللوزي بمنصب رئيس الجمعية
فوز الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية الهيئة الإدارية للدورة 2026-2029
1. الدكتور محمد نايف العرموطي
2. الدكتور أسامة الدهامشة
3. الدكتور بلال إبراهيم
4. الدكتور محمود يونس العبداللات.
5. الدكتور سالم يوسف الدويري.
6.الدكتور محمد عبيدات
واختتمت أعمالها بالتأكيد على تضافر الجهود لخدمة مهنة الطب وتطوير اختصاص جراحة وتقويم العمود الفقري في المملكة.
