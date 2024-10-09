الدكتور فريحات يشارك فـي المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية

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الوكيل الإخباري- ممثلاً عن الحكومة الأردنية وبمشاركة أكثر من 100 خبير عالمي، شارك مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، يرافقه مساعد المدير العام للعمليات الدكتور علي الشبلي، في فعاليات "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" وبتنظيم من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الإمارتية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والإقليمية والدولية. اضافة اعلان





ويناقش المنتدى خلال اليوم وغداً، بمشاركة وحضور صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال ومراكز ومؤسسات البيانات الإحصائية اقليمياً وعالمياً، كيفية تمكين البيانات من توظيف الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم والبيانات في ظل خيارات مبتكرة، للاستفادة من ثروة المعلومات وما يمكن أن تحدثه التحليلات الدقيقة للمعلومات والأرقام من تغيرات على أنماط السكن والعمل والتنقل والتجارة وغيرها من القطاعات، كما يتناول الأدوار المؤثرة للمبرمجين ومؤسسات الإحصاء في تجاوز تحديات المجتمعات المعاصرة على كافة المستويات والقطاعات، وما وصلت إليه علوم البيانات ومعارفها وما تمنحهم أدوات البحث والتحليل للبيانات لدعم دورها في عملية التنمية.



وتبرز أهمية المشاركة الفاعلة في المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، بالإضافة الى التمثيل الوطني للموضوعات المطروحة للعرض والنقاش وتبادل الآراء، الفرصة للالتقاء بالنظراء من الخبراء والعلماء في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث يشارك الدكتور حيدر فريحات في العديد من اللقاءات والاجتماعات الجانبية لتبادل الخبرات والمشاركة والاطلاع على قصص النجاح وتبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات وأفضل الممارسات الحديثة الريادية التي تدعم وتعزز الخبرات الاردنية وتوظيفها في تكنولوجيا البيانات والمعلومات والمخرجات الرقمية.







