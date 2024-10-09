الدكتور فريحات يشارك فـي المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية

ويناقش المنتدى خلال اليوم وغداً، بمشاركة وحضور صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال ومراكز ومؤسسات البيانات الإحصائية اقليمياً وعالمياً، كيفية تمكين البيانات من توظيف الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم والبيانات في ظل خيارات مبتكرة، للاستفادة من ثروة المعلومات وما يمكن أن تحدثه التحليلات الدقيقة للمعلومات والأرقام من تغيرات على أنماط السكن والعمل والتنقل والتجارة وغيرها من القطاعات، كما يتناول الأدوار المؤثرة للمبرمجين ومؤسسات الإحصاء في تجاوز تحديات المجتمعات المعاصرة على كافة المستويات والقطاعات، وما وصلت إليه علوم البيانات ومعارفها وما تمنحهم أدوات البحث والتحليل للبيانات لدعم دورها في عملية التنمية.
وتبرز أهمية المشاركة الفاعلة في المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، بالإضافة الى التمثيل الوطني للموضوعات المطروحة للعرض والنقاش وتبادل الآراء، الفرصة للالتقاء بالنظراء من الخبراء والعلماء في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث يشارك الدكتور حيدر فريحات في العديد من اللقاءات والاجتماعات الجانبية لتبادل الخبرات والمشاركة والاطلاع على قصص النجاح وتبادل الخبرات ومناقشة الموضوعات وأفضل الممارسات الحديثة الريادية التي تدعم وتعزز الخبرات الاردنية وتوظيفها في تكنولوجيا البيانات والمعلومات والمخرجات الرقمية.
-
أخبار متعلقة
-
الامانة تعقد ورشة عمل " تقليل هدر وفقدان الطعام في عمان "
-
التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
-
وزير العمل: نسبة تشغيل خريجي معاهد التدريب المهني تصل إلى 90%
-
الخارجية تدين التفجير الإرهابي على طريق مطار كراتشي في باكستان
-
حسان يبحث بناء القدرات في مركز شباب الجيزة
-
بلدية غرب إربد تنذر 279 منشأة وتخالف 45 في أيلول
-
الأردن يحصد المرتبة الثالثة بمسابقة كويتية للابتكار والبحث العلمي
-
حقيقة صرف 150 دينار من الضمان الاجتماعي .. تفاصيل