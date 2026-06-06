الدوام المسائي في المراكز الصحية يحقق نتائج إيجابية في الزرقاء

11:09 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح أن خطة وزارة الصحة الخاصة بتفعيل الدوام المسائي في المراكز الصحية الشاملة، والتي أطلقها وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، حققت نتائج إيجابية ملموسة في محافظة الزرقاء منذ بدء تطبيقها مطلع أيار الماضي. اضافة اعلان





وقال إن هذه الخطة تأتي ضمن مشروع استراتيجي تنفذه وزارة الصحة لإعادة تنظيم مسار تلقي الخدمة الصحية وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، حيث بدأت مرحلتها الأولى في المناطق المحيطة بمستشفى البشير في العاصمة عمّان، وحققت نجاحاً واضحاً شجع الوزارة على التوسع في تطبيقها بمحافظة الزرقاء كمرحلة ثانية.



وأضاف أن المراكز الصحية الشاملة الخمسة التي شملها الدوام المسائي في الزرقاء سجلت منذ بدء تطبيق الخطة معدلاً يومياً بلغ نحو 700 مراجع في الفترة المسائية الممتدة من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، ما يعكس ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة وإقبالهم المتزايد على الاستفادة منها.



وأشار إلى أن هذه المراكز قامت بصرف ما يقارب 500 وصفة علاجية يومياً، من بينها نحو 180 وصفة شهرية لمرضى الأمراض المزمنة، الأمر الذي أسهم في تسهيل حصول المرضى على أدويتهم وعلاجاتهم بالقرب من أماكن سكنهم، وخفف الحاجة إلى مراجعة أقسام الطوارئ في كل من مستشفى الأمير فيصل ومستشفى الزرقاء الحكومي.



وأوضح أن المراكز المشمولة بالخطة، وهي مركز صحي الزرقاء الشامل، ومركز صحي إسكان الهاشمية الشامل، ومركز صحي وادي الحجر الشامل، ومركز صحي المشيرفة الشامل، ومركز صحي حي الرشيد الشامل، تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل اختصاص طب الأسرة والطوارئ والمختبر والأشعة وصرف الأدوية اليومية والشهرية.



ومن جهتهم، بيّن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة، ومدير مستشفى الأمير فيصل الحكومي الدكتور سامر ذيب، أن نتائج تطبيق الخطة انعكست بشكل مباشر على أعداد مراجعي أقسام الطوارئ؛ حيث انخفض عدد مراجعي طوارئ مستشفى الزرقاء من نحو 1500 مراجع إلى 1100 مراجع يومياً، بنسبة بلغت 26%، فيما تراجع عدد مراجعي طوارئ مستشفى الأمير فيصل من نحو 700 مراجع إلى 400 مراجع يومياً، بنسبة وصلت إلى 42%.



وأكدوا أن المؤشرات الأولية تظهر نجاحاً في استقطاب الحالات البسيطة والمتوسطة التي كانت تتوجه سابقاً إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، ما ساهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى تمكين الكوادر الطبية في المستشفيات من التفرغ للحالات الطارئة والحرجة.



وأضافوا أن النتائج التي تحققت حتى الآن تعكس نجاح رؤية وزارة الصحة في تقريب الخدمة من المواطن وتقديمها في الوقت والمكان المناسبين، مشيرين إلى أن مديرية صحة الزرقاء تواصل متابعة وتقييم أداء المراكز المشمولة بالخطة لضمان استدامة النتائج الإيجابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وجددوا الدعوة للمواطنين إلى الاستفادة من خدمات الدوام المسائي في المراكز الصحية الشاملة، مؤكدين أن نجاح التجربة يشكل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة للتوسع التدريجي في تطبيقها بمختلف محافظات المملكة.





