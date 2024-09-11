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الدوريات الأمنية تضبط ٧ مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان

الامن العام
الأمن العام
الأربعاء، 11-09-2024 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   بينت مديرية الأمن العام أن الدوريات الأمنية العاملة في قيادة أمن إقليم الجنوب- مديرية شرطة معان، تمكنت من ضبط 7مركبات اخفت لوحات أرقامها.اضافة اعلان


وأضافت المديرية أن عدداً من هذه المركبات حاول سائقوها الفرار قبل أن تحاصرها القوة الأمنية وتضبطها وسائقيها.
 
 وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مع اي خروج على القانون وستلقي القبض على كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

وأكدت انها مستمرة في نشر كوادرها وتعزيزها من خلال قوة أمنيّة متجددة وحتى انتهاء جميع مراحل العملية الانتخابية
 
gnews

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