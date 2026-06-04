الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

وأوضح الخالدي عبر التقرير المروري اليومي أنه تم ضبط إحدى المركبتين وهي تسير بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، فيما تم ضبط المركبة الأخرى بسرعة 179 كيلومتراً في الساعة، مشدداً على أن السرعات العالية تشكل أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة، وتعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.
وجددت إدارة الدوريات الخارجية تحذيرها للسائقين من تجاوز السرعات المقررة على مختلف الطرق، داعية إلى الالتزام بقواعد وأولويات السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وفي السياق ذاته، أشار الخالدي إلى أنه لم يتم التعامل يوم أمس الأربعاء مع أي حوادث مرورية نتجت عنها أضرار بشرية، معرباً عن أمله في أن تستمر هذه المؤشرات الإيجابية خلال الأيام المقبلة، وأن تبقى الطرق آمنة وخالية من الحوادث، متمنياً السلامة لجميع المواطنين ومستخدمي الطرق.
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