الخميس 2026-06-04 08:57 ص

الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية
الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية
 
الخميس، 04-06-2026 08:09 ص
الوكيل الإخباري-    الملازم أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية أن كوادر الإدارة تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من المخالفات المرورية الخطرة، أبرزها ضبط مركبتين كانتا تسيران بسرعات عالية جداً على الطريق الصحراوي.اضافة اعلان


وأوضح الخالدي عبر التقرير المروري اليومي أنه تم ضبط إحدى المركبتين وهي تسير بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة، فيما تم ضبط المركبة الأخرى بسرعة 179 كيلومتراً في الساعة، مشدداً على أن السرعات العالية تشكل أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة، وتعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.

وجددت إدارة الدوريات الخارجية تحذيرها للسائقين من تجاوز السرعات المقررة على مختلف الطرق، داعية إلى الالتزام بقواعد وأولويات السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفي السياق ذاته، أشار الخالدي إلى أنه لم يتم التعامل يوم أمس الأربعاء مع أي حوادث مرورية نتجت عنها أضرار بشرية، معرباً عن أمله في أن تستمر هذه المؤشرات الإيجابية خلال الأيام المقبلة، وأن تبقى الطرق آمنة وخالية من الحوادث، متمنياً السلامة لجميع المواطنين ومستخدمي الطرق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة الأحوال المدنية

خاص بالوكيل الأحوال المدنية: يمكن تسجيل واقعة الوفاة إلكترونياً خلال العطل الرسمية

رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

خاص بالوكيل رئيس لجنة بلدية مادبا: 22 عاملاً و5 آليات لمتابعة نظافة المقابر في المحافظة

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

مجلس الأمن

فلسطين جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

أخبار محلية الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية

علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

طب وصحة علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

أخبار محلية الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة

شاشة تظهر أسعار العملات

أسواق ومال الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين



 
 






الأكثر مشاهدة

 