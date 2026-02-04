الدوريات الخارجية: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير

وأكدت الدوريات أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث في حينه، وتمت إزالة العوائق من على الطريق وتأمين الموقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة
-
الأميرة بسمة تسلم مساعدات لفئات مستهدفة في القويرة
-
العلوم الإسلامية العالمية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
"هيئة الاعتماد" تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة
-
ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداء لتعبئة صهاريج من خطوط منزلية في ناعور
-
مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م
-
عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية
-
اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية