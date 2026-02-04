الأربعاء 2026-02-04 11:46 م

الدوريات الخارجية: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير

الدوريات الخارجية
 
الأربعاء، 04-02-2026 10:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الدوريات الخارجية ، مساء اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح الطريق الخلفي في محافظة العقبة أمام حركة السير بالاتجاهين، وعودة الأمور إلى طبيعتها، بعد أن جرى إغلاقه مؤقتًا نتيجة حادث تصادم وقع أمس بين صهريج محمل غاز وتريلا على الطريق المذكور مقابل درك تتن في العقبة باتجاه عمان، مما أدى إلى اشتعال المركبتين بالكامل.اضافة اعلان


وأكدت الدوريات أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث في حينه، وتمت إزالة العوائق من على الطريق وتأمين الموقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.
 
 


