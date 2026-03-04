الدوريات الخارجية : اصابة متوسطة لسائق مركبة شحن بحادث تدهور

10:06 م

الوكيل الإخباري- أصيب سائق مركبة شحن، مساء الأربعاء، بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادث تدهور وقع على الطريق الواقع بعد جسر الأزرق بنحو كيلومترين باتجاه حدود العمري، وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. اضافة اعلان





ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال السير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.





