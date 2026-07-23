الدوريات الخارجية تُحذر المواطنين

وقالت في منشور لها :”هل تعلم أن درجات الحرارة داخل المركبة المغلقة قد ترتفع إلى مستويات خطيرة خلال دقائق، مما قد يؤدي إلى اشتعال أو انفجار بعض المواد القابلة للاشتعال؟”.
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