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الدوريات الخارجية تُحذر الموطنين

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية
إدارة الدوريات الخارجية
 
الخميس، 23-07-2026 11:30 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  حذرت إدارة الدوريات الخارجية الموطنين من ترك (القداحات، العطور، معطرات الجو المضغوطة، عبوات الغاز، أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار) في المركبة المغلقة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت في منشور لها :”هل تعلم أن درجات الحرارة داخل المركبة المغلقة قد ترتفع إلى مستويات خطيرة خلال دقائق، مما قد يؤدي إلى اشتعال أو انفجار بعض المواد القابلة للاشتعال؟”.

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