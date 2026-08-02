الدوريات الخارجية تدعو للحذر بعد حادث مروري على طريق 100

وأكدت الدوريات الخارجية أن كوادرها متواجدة في الموقع للعمل على تنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدلالة والإرشاد للسائقين، إلى حين الانتهاء من رفع العوائق الناتجة عن الحادث.
ودعت السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير، والالتزام بإرشادات رجال الأمن الموجودين في الموقع، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
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