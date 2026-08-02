الدوريات الخارجية تدعو للحذر بعد حادث مروري على طريق 100

10:34 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الدوريات الخارجية بأنها تتعامل مع حادث تصادم لمركبة على الطريق 100 بعد جسر اللبن باتجاه الزرقاء، ما أدى إلى إعاقة مؤقتة على المسرب الأيسر من الطريق. اضافة اعلان





وأكدت الدوريات الخارجية أن كوادرها متواجدة في الموقع للعمل على تنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدلالة والإرشاد للسائقين، إلى حين الانتهاء من رفع العوائق الناتجة عن الحادث.



ودعت السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير، والالتزام بإرشادات رجال الأمن الموجودين في الموقع، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.











