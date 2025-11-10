الدوريات الخارجية : تدهور مركبة يعيق الطريق باتجاه البحر الميت

وبينت الإدارة عبر صفحتها على الفيسبوك أن المركبة معيقة للمسرب الايمن باتجاه البحر الميت.
وأضافت أن المجموعات الأمنية متواجدة في الموقع للدلالة والإرشاد، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق واتباع تعليمات الدوريات في الموقع.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط
-
الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية
-
الملك يلتقي في طوكيو مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية
-
الملك يبحث مع رئيس وكالة جايكا اليابانية توسيع الشراكة
-
وزارة العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات
-
العمل: البرنامج الوطني للتشغيل يدعم 56 ألف عقد عمل منذ 2022
-
انطلاق جولة العمل الآسيوية لجلالة الملك من طوكيو
-
تعيينات جديدة في وزارة التربية والتعليم - اسماء