الدوريات الخارجية : تدهور مركبة يعيق الطريق باتجاه البحر الميت

11:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753243 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إن كوادرها تتعامل مع حادث تدهور لمركبة في نزول ناعور باتجاه البحر الميت. اضافة اعلان





وبينت الإدارة عبر صفحتها على الفيسبوك أن المركبة معيقة للمسرب الايمن باتجاه البحر الميت.



وأضافت أن المجموعات الأمنية متواجدة في الموقع للدلالة والإرشاد، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق واتباع تعليمات الدوريات في الموقع.