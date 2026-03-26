الدوريات الخارجية تعلن قطع السير عند جسري الحسينية وعنيزة

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن قطع حركة السير بكلا الاتجاهين على عدد من الطرق جنوب المملكة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في إحدى تجمعات مياه الأمطار.





وأوضحت الإدارة أن الإغلاق شمل الطريق الصحراوي، وتحديدًا ما قبل جسر الحسينية، إضافة إلى طريق جسر عنيزة باتجاه الشوبك، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.



ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم التردد في الاتصال الفوري على هاتف الطوارئ (911) عند الحاجة.



وأكدت أن كوادرها متواجدة في المواقع للعمل على الدلالة والإرشاد، متمنية السلامة للجميع.





