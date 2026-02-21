الأحد 2026-02-22 12:01 ص

الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"
الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"
 
السبت، 21-02-2026 11:11 م

الوكيل الإخباري-   واصلت إدارة الدوريات الخارجية تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"، والتي بدأت مع إفطار أول أيام رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

اضافة اعلان


وقام رجال الأمن في الميدان وعلى الطرق الخارجية في مختلف أنحاء المملكة بتوزيع الوجبات الخفيفة والمياه والتمور على السائقين خلال وقت الإفطار، ونصحهم وإرشادهم بضرورة التأني والالتزام بالقيادة الآمنة للوصول إلى وجهاتهم بسلام.


وتحمل المبادرة في طياتها معاني التكافل والتلاحم والثقة السائدة بين المواطنين ورجال الأمن، وتمثل القيم الدينية والإنسانية والمجتمعية في الشهر الفضيل، فضلاً عن التوعية المرورية الهادفة لتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يطلق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

أخبار محلية الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026

عربي ودولي انخفاض صادرات النفط الروسية 10%

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا: استهدفنا مصنع صواريخ باليستية روسيا في أودمورتيا

علم سوريا يرفرف فوق حديقة تشرين

عربي ودولي سوريا تعيّن مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم



 






الأكثر مشاهدة