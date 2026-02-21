الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

الوكيل الإخباري- واصلت إدارة الدوريات الخارجية تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"، والتي بدأت مع إفطار أول أيام رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

اضافة اعلان



وقام رجال الأمن في الميدان وعلى الطرق الخارجية في مختلف أنحاء المملكة بتوزيع الوجبات الخفيفة والمياه والتمور على السائقين خلال وقت الإفطار، ونصحهم وإرشادهم بضرورة التأني والالتزام بالقيادة الآمنة للوصول إلى وجهاتهم بسلام.