الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"

وقام رجال الأمن في الميدان وعلى الطرق الخارجية في مختلف أنحاء المملكة بتوزيع الوجبات الخفيفة والمياه والتمور على السائقين خلال وقت الإفطار، ونصحهم وإرشادهم بضرورة التأني والالتزام بالقيادة الآمنة للوصول إلى وجهاتهم بسلام.
وتحمل المبادرة في طياتها معاني التكافل والتلاحم والثقة السائدة بين المواطنين ورجال الأمن، وتمثل القيم الدينية والإنسانية والمجتمعية في الشهر الفضيل، فضلاً عن التوعية المرورية الهادفة لتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق.
