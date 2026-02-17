الثلاثاء 2026-02-17 10:13 ص

الدوريات الخارجية توجه رسالة هامة للسائقين قبيل رمضان

الدوريات الخارجية توجه رسالة هامة للسائقين قبيل رمضان
الدوريات الخارجية توجه رسالة هامة للسائقين قبيل رمضان
 
الثلاثاء، 17-02-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   جددت إدارة الدوريات الخارجية دعوتها لمستخدمي الطرق بضرورة التقيد بالسرعات المحددة، وتجنب السلوكيات الخطرة التي قد تُفضي إلى حوادث جسيمة، مؤكدةً أن الرقابة المرورية مستمرة على مختلف المحاور الخارجية.اضافة اعلان


وقال النقيب مهدي الحمود، من إدارة الدوريات الخارجية، إن محطة دوريات شويعر تعاملت صباح الثلاثاء مع مركبة كانت تسير بسرعة عالية جدًا بلغت 204 كيلومترات في الساعة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وفق أحكام القانون.

وأضاف عبر التقرير المروري اليومي أن كوادر الإدارة تنتشر عبر المحطات الأمنية والدوريات لتقديم العون والمساندة لطالبيها، لافتًا إلى تنفيذ مبادرات رمضانية في عدد من المواقع، خصوصًا في المناطق النائية مثل وادي عربة والجفر، إضافةً إلى مبادرات مخصصة لسائقي الشحن على المنافذ الحدودية، تعزيزًا للسلامة المرورية وترسيخًا لقيم التكافل خلال الشهر الفضيل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمانة تمنح خصومات وإعفاءات واسعة على الضرائب والرسوم لسنة 2025 وما قبلها

أخبار محلية الأمانة تمنح خصومات وإعفاءات واسعة على الضرائب والرسوم لسنة 2025 وما قبلها

الاحتلال يواصل اقتحام مدينة سلفيت ويغلق مداخلها بالسواتر الترابية

فلسطين الاحتلال يواصل اقتحام مدينة سلفيت ويغلق مداخلها بالسواتر الترابية

تعبيرية

فن ومشاهير بعد حلقتها الأخيرة... منع مذيعة مصرية شهيرة من الظهور إعلاميّاً وإيقاف برنامجها

تعبيرية

طب وصحة مخاطر ارتفاع مستوى الهيموغلوبين ونصائح للسيطرة عليه

هيلاري كلينتون تدعو إلى نشر كامل ملفات إبستين علنًا

عربي ودولي هيلاري كلينتون تدعو إلى نشر كامل ملفات إبستين علنًا

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إنها أسقطت ليلا أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق عدة من بينها منطقة البحر الأسود، وذلك قبل ساعات من استئناف مفاوضات بين كييف وموسكو وواشطن في جنيف. ونق

عربي ودولي روسيا تسقط أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية ليلا

سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الأزرق واعتداءات على خطوط مياه في معان

أخبار محلية سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الأزرق واعتداءات على خطوط مياه في معان

توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 3 مرات العام الحالي

أسواق ومال توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 3 مرات العام الحالي



 






الأكثر مشاهدة