الدوريات الخارجية توجه رسالة هامة للسائقين قبيل رمضان

الوكيل الإخباري- جددت إدارة الدوريات الخارجية دعوتها لمستخدمي الطرق بضرورة التقيد بالسرعات المحددة، وتجنب السلوكيات الخطرة التي قد تُفضي إلى حوادث جسيمة، مؤكدةً أن الرقابة المرورية مستمرة على مختلف المحاور الخارجية. اضافة اعلان





وقال النقيب مهدي الحمود، من إدارة الدوريات الخارجية، إن محطة دوريات شويعر تعاملت صباح الثلاثاء مع مركبة كانت تسير بسرعة عالية جدًا بلغت 204 كيلومترات في الساعة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وفق أحكام القانون.



وأضاف عبر التقرير المروري اليومي أن كوادر الإدارة تنتشر عبر المحطات الأمنية والدوريات لتقديم العون والمساندة لطالبيها، لافتًا إلى تنفيذ مبادرات رمضانية في عدد من المواقع، خصوصًا في المناطق النائية مثل وادي عربة والجفر، إضافةً إلى مبادرات مخصصة لسائقي الشحن على المنافذ الحدودية، تعزيزًا للسلامة المرورية وترسيخًا لقيم التكافل خلال الشهر الفضيل.

