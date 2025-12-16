الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة

09:01 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757432 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الدوريات الخارجية أنّ جميع الطرق ضمن اختصاصاتها سالكة حتى الآن بدون أي إغلاقات. اضافة اعلان





وقال الملازم أول أنس الخالدي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنّ حالة الطرق ضمن اختصاص الشمال (اربد عمان - اربد المفرق - الصفاوي الرويشد - المفرق الزرقاء) تشهد هطولًا مطريًا.



واوضح أن طريق ثغرة عصفور تشهد وجود ضباب ومدى الرؤية واضح.



أما طرق اختصاص الوسط والجنوب فتشهد بعضها تساقطًا مطريًا في حين أن طريق ناعور تشهد وجود الضباب ومدى الرؤية واضح.

تم نسخ الرابط





