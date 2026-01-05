الدوريات الخارجية : ضبط سائق يقود بسرعة 206 كم/ الساعة

08:30 ص

الوكيل الإخباري- أكد الملازم أول أنس الخالدي أنّ طرق اربد - عمان واوتستراد عمان الرزقاء والمفرق -الزرقاء والصحراوي وشارع الـ 100 تشهد حركة مرورية نشطة. اضافة اعلان





وقال الخالدي من غرفة الدوريات الخارجية، إن الدوريات ضمن اختصاص طريق الأزرق الزرقاء في محطة شويعر ضبطت سائق مخالف يقود بسرعة 206 كم/ ساعة بدلًا من السرعة المقررة بـ 100 كم/ الساعة.

