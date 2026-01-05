الدوريات الخارجية : ضبط سائق يقود بسرعة 206 كم/ الساعة

وقال الخالدي من غرفة الدوريات الخارجية، إن الدوريات ضمن اختصاص طريق الأزرق الزرقاء في محطة شويعر ضبطت سائق مخالف يقود بسرعة 206 كم/ ساعة بدلًا من السرعة المقررة بـ 100 كم/ الساعة.
