الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 195 كم

08:48 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية أمس الثلاثاء، مركبة تسير بسرعة 201 كم/ ساعة على طريق الأزرق. اضافة اعلان





وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام، إنه تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 198 كم/ساعة وتم إجراء اللازم للمركبتين.



وبين أنّ المركبتين تجاوزتا السرعة المقررة بـ 100 كم/ ساعة.

