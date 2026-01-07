الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 195 كم

وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام، إنه تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 198 كم/ساعة وتم إجراء اللازم للمركبتين.
وبين أنّ المركبتين تجاوزتا السرعة المقررة بـ 100 كم/ ساعة.
