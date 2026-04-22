الدوريات الخارجية : 12 إصابة بحادث تدهور باص - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور باص كوستر واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، واستقراره في الجزيرة الوسطية، وذلك قبل محطة وادي العرب باتجاه الشونة الشمالية.



وأسفر الحادث عن 12 إصابة وصفت بين الخفيفة والمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى.

