الدويري: نسعى لتأسيس شركة مقاولات بشراكة حكومية لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة

وبين أن مجلس النقابة خلال لقائه الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تم التأكيد على ضرورة إنشاء شركة تتحدد غاياتها بتسويق وتصدير قطاع المقاولات الأردني خارجيا والعمل على تنفيذ مخططات مدينة عمان الجديدة.
وأوضح الدويري استعداد النقابة للتعاون التام مع الحكومة، لتحقيق مضامين كتاب التكليف السامي الذي شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، وأهمية دور القطاعات الحيوية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تُعد جزءًا أساسيًا من رؤية التحديث الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من تعزيز قدرات القطاعات الوطنية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
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