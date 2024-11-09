الدويري: نسعى لتأسيس شركة مقاولات بشراكة حكومية لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة

الوكيل الإخباري- - أكد نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن هناك مساعي لتأسيس شركة مقاولات ضخمة تقوم بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ويجري العمل حاليا على إجراء كافة الدراسات المتعلقة بتأسيسها.

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وبين أن مجلس النقابة خلال لقائه الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تم التأكيد على ضرورة إنشاء شركة تتحدد غاياتها بتسويق وتصدير قطاع المقاولات الأردني خارجيا والعمل على تنفيذ مخططات مدينة عمان الجديدة.