الدويري: هذه أسباب إنشاء إسرائيل فرقة عسكرية على حدود الأردن

وأوضح الدويري -في حديثه للجزيرة- أن إسرائيل طرحت سابقا فكرة بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، وإعلان إنشاء الفرقة العسكرية الإسرائيلية الجديدة يندرج في هذا السياق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، "إنشاء فرقة إقليمية شرقية"، بهدف "تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود الشرقية، وتوفير استجابة للتعامل مع أحداث إرهابية، وتهريب الأسلحة" على حد زعمه.
وبيّن الدويري، أن إسرائيل وجهت اتهامات متعددة الجوانب في الفترة الأخيرة تتعلق بـ"سماح الجبهة الأردنية بدخول السلاح إلى داخل فلسطين المحتلة، ووقوف إيران وراء ذلك".
وأرجع الدويري ذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا يملك قوات موجودة على أرض الواقع"، في ظل إرساله 5 فرق عسكرية إلى الجبهة الشمالية مع لبنان و3 إلى الجنوب (قطاع غزة)، إضافة إلى 3 فرق في الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحشد الجهود العربية لمواجهة "اغتيال الأونروا"
-
التربية: انتهاء مهلة التسجيل لتكميلية التوجيهي مساء اليوم الخميس
-
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الخميس بناء على طلب الأردن
-
اجراء عملية نوعية في الخدمات الطبية الملكية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا نسائيا
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو زيد والنعيمي
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
الأمن يضبط سائق صهريج في عمان .. ما القصة!