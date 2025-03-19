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الدويري يفجر مفاجأة حول أسباب عودة الحرب - فيديو

الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري
الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري
 
الأربعاء، 19-03-2025 11:34 م

 الوكيل الإخباري-   كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري ان دلالة عودة الحرب في غزة تعود الى ان كان هناك ضرورة ملحه لنتنياهو من اجل اعادة ايتمار بن غفير للحكومة وذلك من اجل التصويت على الموازنة الاسرائيلية ، مشيرا الى ان هذه الحرب ستستمر  بالحد الادنى حتى تمرير تلك الموازنة.

وأضاف الدويري في مقابلة خاصة مع "الوكيل الاخباري" ان  عدم تمرير الموازنة في القوانين الإسرائيلية  يؤدي الى حل الحكومة نهائيا وذهاب  نتنياهو الى السجن مضيفا الى ان  العودة للحرب من اجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي.

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