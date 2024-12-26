الدويري ينشر صورة هدية اُرسلت له من عائلة صاحب مقولة "حلل يادويري"

وعبر اللواء الدويري عن سعادته بهذه الهدية التي اعتبرها "أجمل هدية" كان يحلم بتلقيها.
وكان الشهيد قد أرسل تحية للواء الأردني المتقاعد بعد أن استهدف منزلاً تحصنت به قوة صهيونية في شمال غزة ، مطالباً إياه بتحليل هذه اللقطة التي خرج فيها من الأنفاق واستهدف المنزل بقذيفة "TBG" ، إذ اشتهرت فيما بعد هذه العبارة وانتشرت كالنار في الهشيم في الأوساط الإعلامية والشعبية على حد سواء .
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