 
الخميس 2024-12-26 03:43 م
 

الدويري ينشر صورة هدية اُرسلت له من عائلة صاحب مقولة "حلل يادويري"

المحلل العسكري واللواء المتقاعد فايز الدويري
المحلل العسكري واللواء المتقاعد فايز الدويري
الخميس، 26-12-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري-   نشر المحلل العسكري واللواء المتقاعد فايز الدويري صورة قال انها هدية أٌرسلت له من عائلة الشهيد مهند جبريل ، صاحب مقول "حلل يا دويري" ، حيث كانت الهدية عبارة عن كوفية فلسطينية كتب عليها : إهداء إلى اللواء فايز الدويري من عائلة الشهيد مهند جبريل ، وحلل يا دويري .اضافة اعلان


وعبر اللواء الدويري عن سعادته بهذه الهدية التي اعتبرها "أجمل هدية" كان يحلم بتلقيها.

وكان الشهيد قد أرسل تحية للواء الأردني المتقاعد بعد أن استهدف منزلاً تحصنت به قوة صهيونية في شمال غزة ، مطالباً إياه بتحليل هذه اللقطة التي خرج فيها من الأنفاق واستهدف المنزل بقذيفة "TBG" ، إذ اشتهرت فيما بعد هذه العبارة وانتشرت كالنار في الهشيم في الأوساط الإعلامية والشعبية على حد سواء .


Image1_12202426145940170940867.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري

عربي ودولي دمشق.. رئيس المخابرات العراقية يلتقي الإدارة السورية الجديدة

.

عربي ودولي جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد

ا

شؤون برلمانية "مالية الأعيان" تبحث السياسة المالية العامة

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

م

منوعات لصوص يقتحمون بـ 'سيارتهم' متجر مجوهرات في كندا-فيديو

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

شؤون برلمانية الصفدي يزور سفارة أذربيجان معزياً بضحايا تحطم الطائرة

ت

أخبار محلية وزير الثقافة يلتقي عددًا من الجمعيات

أسماء الأسد

عربي ودولي فرصتها بالنجاة ضئيلة ... ما مصير أسماء الأسد؟



 




الأكثر مشاهدة