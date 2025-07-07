الإثنين 2025-07-07 04:15 م
 

الديوان الملكي الهاشمي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي

شعار الديوان الملكي الهاشمي
الديوان الملكي الهاشمي
 
الإثنين، 07-07-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-    يستضيف الديوان الملكي الهاشمي، ابتداء من يوم الأحد المقبل، 13 تموز، سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي تهدف إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية.

اضافة اعلان


وتنعقد الورشات في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر.

وتشكل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة، وهي إجراء دوري لكل مرحلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية "البلقاء التطبيقية" تستحدث برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية

معان

أخبار محلية محافظ معان يؤكد أهمية تعزيز جودة الخدمات

العاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 789 مخالفة بحق طلبة التوجيهي... غالبيتها إدخال الهاتف إلى الامتحان

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تفتتح المركز الوطني للتوحد في محافظة الزرقاء

مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي سفير الإتحاد الأوروبي

النائب حسن الرياطي

شؤون برلمانية مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر

جانب من اللقاء

أخبار محلية المياه ومياه العقبة يناقشان مشروع آبار الحصاد المائي في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة