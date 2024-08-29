الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل المدني

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل المدني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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