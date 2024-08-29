الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل المدني

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل المدني بوفاة المهندس سامح حسين المدني. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل المدني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.