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الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل المدني

العيسوي يعزي آل المدني
العيسوي يعزي آل المدني
الخميس، 29-08-2024 06:08 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل المدني بوفاة المهندس سامح حسين المدني.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل المدني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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