الديوان الملكي الهاشمي يعزي القرعان وآل أوتي

07:13 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة القرعان بوفاة راضي محمود القرعان، شقيق العميد المتقاعد راكان القرعان، وإلى آل أوتي بوفاة هاني عادل أوتي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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