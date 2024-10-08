الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة الخرشة أحد أبطال معركة الكرامة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشائر الخرشة، مستذكرا التضحيات التي قدمها خلال مشاركته في حرب حزيران عام 1967 بالقدس الشريف، في اللطرون وباب الواد والشيخ جراح، وفي معركة الكرامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
يشار إلى أن الفقيد تم أسره في حرب حزيران 1967 لمدة أربعة أشهر، ليعود بعدها الى الخدمة في كتيبة الحسين الآلية الثانية "أم الشهداء"، حيث تقاعد عام 1973.
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