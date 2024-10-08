 
الثلاثاء 2024-10-08 09:01 م
 

الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة الخرشة أحد أبطال معركة الكرامة

العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة
العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة
الثلاثاء، 08-10-2024 06:50 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي  واجب العزاء اليوم الثلاثاء، إلى عشائر الخرشة بوفاة مصطفى جدعان الخرشة، أحد أبطال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في معركة الكرامة وحرب حزيران 1967.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشائر الخرشة، مستذكرا التضحيات التي قدمها خلال مشاركته في حرب حزيران عام 1967 بالقدس الشريف، في اللطرون وباب الواد والشيخ جراح، وفي معركة الكرامة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

يشار إلى أن الفقيد تم أسره في حرب حزيران 1967 لمدة أربعة أشهر، ليعود بعدها الى الخدمة في كتيبة الحسين الآلية الثانية "أم الشهداء"، حيث تقاعد عام 1973.
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس طقس خريفي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية توصيات بمنح الموظفة الحكومية علاوة عائلية وإعفائها من الضريبة

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

عربي ودولي نتنياهو: اغتلنا حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين

ارشيفية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في بلدات بغلاف غزة

مصاغ ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا

العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة الخرشة أحد أبطال معركة الكرامة



 


الأكثر مشاهدة