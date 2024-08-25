الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة القدومي

09:12 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء بوفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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