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الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات

العيسوي يعزي عشيرة النعيمات
العيسوي يعزي عشيرة النعيمات
الجمعة، 22-11-2024 05:19 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة النعيمات بوفاة المهندس كمال عبد فرحان النعيمات.اضافة اعلان

 
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم عشيرة النعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

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