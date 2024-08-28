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الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات

العيسوي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات
العيسوي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات
الأربعاء، 28-08-2024 08:01 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء  إلى  عشيرة الحسبان بوفاة العميد المتقاعد صالح أحمد الحسبان، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة إنتصار عزت العبداللات، شقيقة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، بيتي عزاء المرحومين، في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الحسبان  والعبداللات، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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