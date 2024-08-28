الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، بيتي عزاء المرحومين، في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الحسبان والعبداللات، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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