الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الخشمان والبلاونة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخشمان، بوفاة العميد المتقاعد الدكتور وائل الخشمان، وإلى عشيرة البلاونة، بوفاة العميد المتقاعد الحاج محمود عبد الكريم البلاونة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرتي الخشمان والبلاونة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.