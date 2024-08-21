الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الخشمان والبلاونة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وعموم عشيرتي الخشمان والبلاونة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 4 مركبات على بداية جسر الثامن
-
السير : تعطل شاحنة داخل نفق الشعب
-
التعليم العالي: 520 طالباً من ماليزيا سيلتحقون بالجامعات الأردنية
-
يرجح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن بتسعيرة الشهر المقبل
-
الدفاع المدني: التعامل مع 1399 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
أمانة عمان: الأربعاء المقبل آخر موعد للتقدم لجائزة حبيب الزيودي للشعر
-
البر والإحسان تسلم 300 حقيبة مدرسية لطلبة الكفرين
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم