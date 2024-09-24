الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة والمفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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