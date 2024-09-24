الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشهوان- العجارمة، بوفاة الحاجة مشاعل هزاع الفليح العجارمة، ووالدة اللواء المتقاعد، مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأسبق فواز فهد الشهوان، وإلى عشيرة الزبون- بني حسن بوفاة الحاج عواد ضيف الله الزبون، والد العميد المتقاعد ماجد الزبون. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة والمفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.