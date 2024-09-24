 
الثلاثاء 2024-09-24 09:26 م
 
 

الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

العيسوي
العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون
الثلاثاء، 24-09-2024 08:48 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشهوان- العجارمة، بوفاة الحاجة مشاعل هزاع الفليح العجارمة، ووالدة اللواء المتقاعد، مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأسبق فواز فهد الشهوان، وإلى عشيرة الزبون- بني حسن بوفاة الحاج عواد ضيف الله الزبون، والد العميد المتقاعد ماجد الزبون.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة والمفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي : إرسال نتائج القبول الموحد عبر رسائل نصية

سرقة التيار الكهربائي - أرشيفية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحا وحتى 4 عصرا عن مناطق غداً - اسماء

قصف عنيف على غزة

فلسطين 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

اللواء الركن الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي: حدودنا مزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات والأسلحة

جو بايدن

عربي ودولي بايدن: يجب معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك أمام الأمم المتحدة: الأردن لن يكون وطناً بديلاً ولن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

أخبار محلية القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني



 


الأكثر مشاهدة