الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي الصرايرة والبطوش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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