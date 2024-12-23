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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يعزي العوضات وعويضة وأبو حلتم
العيسوي يعزي العوضات وعويضة وأبو حلتم
الإثنين، 23-12-2024 05:28 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين بمحافظة الزرقاء، واجب العزاء إلى عشيرة العوضات وإلى آل عويضة وإلى آل حلتم.اضافة اعلان


ففي منطقة الضليل، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوضات بوفاة الحاجة زانة سليم العوضات، شقيقة النائب اكريم سليم العوضات.

 وفي لواء قصبة الزرقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل عويضة بوفاة الصحفي الحاج يوسف شحادة عويضة، وإلى آل حلتم بوفاة الحاج نهاد محمد ابو حلتم، شقيق رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم.
 
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