الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ففي منطقة الضليل، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوضات بوفاة الحاجة زانة سليم العوضات، شقيقة النائب اكريم سليم العوضات.
وفي لواء قصبة الزرقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل عويضة بوفاة الصحفي الحاج يوسف شحادة عويضة، وإلى آل حلتم بوفاة الحاج نهاد محمد ابو حلتم، شقيق رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم.
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