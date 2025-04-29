الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ففي منطقة أم البساتين بلواء ناعور، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المقدم المتقاعد فواز علي فاضل الشهوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشهوان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة حي الحسين بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة حمدة حسين العمري، والدة العميد المتقاعد فراس العمري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم صالح فهمي آل هلال، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل هلال، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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