الثلاثاء 2025-04-29 07:28 م
 

الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يعزي الشهوان والعمري وآل هلال
العيسوي يعزي الشهوان والعمري وآل هلال
 
الثلاثاء، 29-04-2025 06:24 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الشهوان/العجارمة والعمري وآل هلال.اضافة اعلان


ففي منطقة أم البساتين بلواء ناعور، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المقدم المتقاعد فواز علي فاضل الشهوان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشهوان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة حي الحسين بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة حمدة حسين العمري، والدة العميد المتقاعد فراس العمري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم صالح فهمي آل هلال، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل هلال، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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