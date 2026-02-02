الإثنين 2026-02-02 08:30 م

الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

الإثنين، 02-02-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الشيشاني وحجازي وأبو السمك.اضافة اعلان


ففي منطقة صويلح بالعاصمة عمان، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم النائب السابق عثمان حميد الشيشاني، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشيشاني، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الشاب طلال "محمد عماد" حجازي، نجل الكابتن الطيار "محمد عماد" حسن حجازي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة حجازي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي منطقة مرج الحمام بمحافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة حليمة عوض الخطيب، أرملة المرحوم سعيد محمود أبو السمك، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي أبو السمك والخطيب، داعيا الله أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة.
 
 


