الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة الكلالدة وآل خير والربيحات وآل حسن، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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