الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الكلالدة بوفاة إيهاب فرحان الكلالدة شقيق الوزيرين الأسبقين محمد وخالد الكلالدة ، وإلى آل خير بوفاة معاذ مصطفى شمسي خير، وإلى عشيرة الربيحات بوفاة عبدالرحمن الربيحات والد الصحفي عبدالله الربيحات، وإلى آل حسن بوفاة قائد سلاح الجو الأسبق العميد المتقاعد عبود سالم حسن.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة الكلالدة وآل خير والربيحات وآل حسن، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.