الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر اردنية

07:11 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة السواعير بوفاة اللواء محمود درويش السواعير، وإلى عشيرة أبو الغنم بوفاة سالم شريف أبو الغنم، وإلى عشيرة الهميسات بوفاة ريهام العدوان، زوجة النائب أحمد الهميسات، وإلى عشيرة القطيشات بوفاة الحاج عوني إسماعيل القطيشات. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السواعير وأبو الغنم والهميسات والقطيشات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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