الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السواعير وأبو الغنم والهميسات والقطيشات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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