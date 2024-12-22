الديوان الملكي الهاشمي يعزي 5 عشائر أردنية

ففي منطقة مؤاب، بمحافظة الكرك، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المحاميد بوفاة الحاجة نياز مدالله الطراونة، والدة المحافظ السابق حاكم المحاميد، وشقيقة النائب السابق علي الطراونة.
وفي منطقة المزار، بمحافظة الكرك، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الضمور بوفاة فاطمة حامد العضايلة، أرملة المرحوم سلطان علي الضمور، ووالدة العميد المتقاعد فيصل الضمور.
وفي منطقة بيادر وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الفاعوري بوفاة بشار رياض المفلح الفاعوري، شقيق رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة الأردنية، الوزير السابق أيمن المفلح الفاعوري.
وفي منطقة دابوق، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، وسمو ولي العهد إلى آل أبو هنطش بوفاة إلهام مدحت أبو هنطش.
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