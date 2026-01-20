الثلاثاء 2026-01-20 01:20 م

الديوان الملكي الهاشمي ينشر فيديو: الملك في إربد اليوم

ا
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 20-01-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن زيارة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمحافظة إربد الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وتاليا الفيديو الذي نشره الديوان الملكي:

 




 
 


gnews

أحدث الأخبار

عه

فن ومشاهير الموت يفجع مطرب مصري شهير

ل

عربي ودولي اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران

اا

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح حول مصانع "العصير" في الأردن

ل

أخبار محلية الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة

تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

أخبار محلية تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة

ا

خاص بالوكيل أصوات انفجارات سُمعت في العقبة تعود لتدريبات وتجارب عسكرية في إيلات

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية



 






الأكثر مشاهدة