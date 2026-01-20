الديوان الملكي الهاشمي ينشر فيديو: الملك في إربد اليوم

جلالة الملك عبدالله الثاني في إربد اليوم #الأردن— RHC (@RHCJO) January 20, 2026
His Majesty @KingAbdullahII visits Irbid today pic.twitter.com/0InXC1PC4G
-
أخبار متعلقة
-
الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة
-
الملك يستهل زيارته لمحافظة إربد بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة
-
تحذير هام من الزراعة لجميع المزراعين ومربي الماشية والدواجن في المملكة
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية ودائرة الشؤون الفلسطينية
-
تزامنا مع زيارة الملك لمحافظة إربد...العيسوي يفتتح النُزل البيئي في محمية اليرموك
-
مصدر أمني يوضح أسباب الأزمات الأخيرة على جسر الملك حسين ويؤكّد استمرار العمل للتخفيف على المسافرين
-
وزارة العمل تشدد على أهمية التفتيش في تنظيم سوق العمل