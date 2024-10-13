الديوان الملكي يعزي آل أبزاخ

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها، وعموم آل أبزاخ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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