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الديوان الملكي يعزي آل أبزاخ

العيسوي يعزي آل أبزاخ
العيسوي يعزي آل أبزاخ
الأحد، 13-10-2024 04:51 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل أبزاخ بوفاة الحاجة فرحة محمود سعادة، أرملة المرحوم الحاج حسن صالح أبزاخ، ووالدة العميد الطيار المتقاعد عمر أبزاخ.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها، وعموم آل أبزاخ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
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