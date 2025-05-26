الديوان الملكي يعزي آل العلي واليحيى

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى آل العلي وآل اليحيى، بوفاة الحاجة نجلاء يحيى محمد اليحيى، أرملة المرحوم عبدالرحمن مصطفى العلي، ووالدة الوزيرة السابقة سهير العلي. اضافة اعلان





نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل العلي وآل اليحيى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.