الديوان الملكي يعزي آل جابر

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل جابر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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