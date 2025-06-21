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الديوان الملكي يعزي آل جابر

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
العيسوي
 
السبت، 21-06-2025 08:37 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى آل جابر بوفاة مي يعقوب جابر شقيقة مدير الدفاع المدني السابق العميد المتقاعد حاتم جابر.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل جابر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
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