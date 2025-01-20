الديوان الملكي يعزي آل جلوق

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل جلوق.
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