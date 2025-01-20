الديوان الملكي يعزي آل جلوق

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى آل جلوق بوفاة اللواء المتقاعد عامر محمد صالح جلوق. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل جلوق.