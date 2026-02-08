الديوان الملكي يعزي آل عابدين

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم آل عابدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
