الأحد 2026-02-08 07:04 م

الديوان الملكي يعزي آل عابدين

العيسوي يعزي آل عابدين
العيسوي يعزي آل عابدين
 
الأحد، 08-02-2026 05:55 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل عابدين بوفاة المرحومة فدوى سليم عبدالرحيم زوجة عبدالجليل عمر عابدين.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم آل عابدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


