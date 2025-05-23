الديوان الملكي يعزي أبو تايه ومسلم

ففي لواء الجفر بمحافظة معان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد بركات سند حرب أبو تايه، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو تايه/ الحويطات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كم قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ معان حسن الجبور.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد إلى عشيرة مسلم، في مدينة السلط،
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