الديوان الملكي يعزي أبو تايه ومسلم

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى إلى عشيرتي أبو تايه/ الحويطات وعشيرة مسلم.



ففي لواء الجفر بمحافظة معان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد بركات سند حرب أبو تايه، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو تايه/ الحويطات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كم قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ معان حسن الجبور.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد إلى عشيرة مسلم، في مدينة السلط،

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